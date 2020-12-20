Московскому клубу грозит миллионный штраф за нарушения масочно-перчаточного режима на концерте "Кровостока"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Клуб ГлавClub в Москве может быть оштрафован на сумму до 1 млн рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы "Кровосток", сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский в субботу.

"19 декабря было проведено обследование концертной площадки ГлавClub на улице Орджоникидзе во время концерта группы "Кровосток". В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% посетителей концерта. Также было были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования", - сказал он.

Поповский отметил, что за выявленные нарушения юридическому лицу по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в случае если будут повторные нарушения или будут выявлены заболевшие коронавирусом по итогам концерта, клубу грозит штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.