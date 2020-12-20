Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 19.12В России 2 819 429+28 209В мире 75 672 814+720 593

Московскому клубу грозит миллионный штраф за нарушения масочно-перчаточного режима на концерте "Кровостока"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Клуб ГлавClub в Москве может быть оштрафован на сумму до 1 млн рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы "Кровосток", сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский в субботу.

"19 декабря было проведено обследование концертной площадки ГлавClub на улице Орджоникидзе во время концерта группы "Кровосток". В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% посетителей концерта. Также было были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования", - сказал он.

Поповский отметил, что за выявленные нарушения юридическому лицу по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в случае если будут повторные нарушения или будут выявлены заболевшие коронавирусом по итогам концерта, клубу грозит штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Новости

Берлинский кинофестиваль пройдет частично онлайн из-за коронавируса

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама
Пандемия коронавируса

Сергей Маковецкий заболел коронавирусом

Сергей Маковецкий заболел коронавирусом
Пандемия коронавируса

Парижане вышли на акцию протеста против закрытия объектов культуры

Парижане вышли на акцию протеста против закрытия объектов культуры
Экономический кризис

Субсидию в 4,2 млрд рублей поделят на 500 кинопрокатчиков и 30 кинопроизводителей

Пандемия коронавируса

Федеральным театрам компенсировали потерю 75% зрителей

Умершие знаменитости

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре
Умершие знаменитости

Скончался Валентин Гафт

Скончался Валентин Гафт
Умершие знаменитости

Умер заразившийся коронавирусом корейский режиссер Ким Ки Дук

Умер заразившийся коронавирусом корейский режиссер Ким Ки Дук
Пандемия коронавируса

Рената Литвинова заболела коронавирусом

Рената Литвинова заболела коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');