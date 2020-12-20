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"Мисс Беларусь-2008" Хижинкова вышла на свободу после 42 суток ареста

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Мисс Беларусь-2008" и бывшая пресс-секретарь брестского футбольного клуба "Динамо" Ольга Хижинкова вышла на свободу, говорится в сообщении Белорусского фонда спортивной солидарности в фейсбуке в воскресенье.

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В общей сложности Ольга Хижинкова отбыла 42 суток ареста, уточнили в фонде.

Хижинкова была задержана 8 ноября на акции протеста. "11 ноября суд назначил наказание в виде ареста на 12 суток. Позже состоялось еще два суда, на которых Хижинковой дали по 15", - рассказали в фонде.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, оппозиция считает результаты сфальсифицированными.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время оппозиционные акции стали менее многочисленными и переместились с центральных улиц во дворы из-за массовых арестов и жесткого подавления протестов белорусскими силовиками.

Белоруссия Ольга Хижинкова

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