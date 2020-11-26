"Мисс Беларусь-2008" осудили в третий раз за участие в протестах

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008", участница международного конкурса "Мисс мира" в 2008 году Ольга Хижинкова получила еще 15 суток ареста.

"Сегодня прошел суд уже по третьему эпизоду участия Ольги в акциях протеста - обвинение базировалось на фотографии в Instagram и видеосъемке за 25 октября. Суд приговорил Ольгу еще к 15 суткам ареста", - сообщил в четверг Белорусский фонд солидарности спортсменов.

Как рассказала интернет-порталу Tut.by адвокат Хижинковой, наказание не будет суммироваться с предыдущими (по старым эпизодам Ольга получила 12 и 15 суток ареста). Поэтому отсчет будет начат с 26 ноября. Выйти на свободу она должна 11 декабря.

Как сообщалось, Хижинкова была задержана на несанкционированной акции протеста в Минске 8 ноября. 11 ноября суд Заводского района назначил ей 12 суток ареста. На следующий день, 12 ноября, модели присудили еще 15 суток.