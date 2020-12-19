В МВД Белоруссии заявили о проверке данных об избиении задержанных

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В МВД Белоруссии сообщили, что в связи с распространением видео, на котором запечатлено жестокое обращение с задержанными во Фрунзенском РУВД Минска в августе этого года, начата проверка.

"По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка", - заявил tut.by во время прямой телефонной линии в субботу первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Юрий Назаренко.

Он заверил, что главой ведомства поставлена соответствующая задача, а "по результатам проверки будут сделаны определенные выводы".

Инициатива BYPOL опубликовала на YouTube видео с кадрами происходящего во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. В помещении, похожем на спортзал, находилось много людей, некоторые лежали на полу, кто-то стоял на коленях, стоял вдоль стены, их руки были зафиксированы за спиной. Во время допроса одного из людей начали бить после того, как он помедлил с ответом. На заднем плане также видно, как лежавшего на полу человека бьют дубинкой.