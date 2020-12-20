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В Минске на акциях задержали около 100 человек

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Около ста человек задержаны на массовых акциях протеста в воскресенье в Минске, сообщается в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

"Наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - отмечается в сообщении.

В ГУВД заявили, что сотрудники органов внутренних дел продолжают работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.

Кроме того, милиция работает над привлечением водителей за нарушения ПДД в местах протестной активности, "которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев, создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения".

Акции протеста прошли в разных районах Минска и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, проводили задержания.

По данным минской милиции, "20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы".

Это второе протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

Белоруссия Минск

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