РФ не принимала решений на фоне появления новой разновидности COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что решения в связи распространением новой разновидности COVID-19 в Великобритании пока не принимались.

"Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщили журналистам в оперштабе в воскресенье.

Великобритания входит в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение.

Ранее стало известно, что в Великобритании была обнаружена новая разновидность коронавируса, которая распространяется быстрее. В ВОЗ отмечают, что новый штамм не является более опасным. По данным Sky News, новый вид COVID-19 был выявлен в Англии еще в сентябре, но тогда этому не придали значения, так как вирусы часто мутируют.

В Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии введен локдаун, меры ужесточены также в Уэльсе. В Шотландии новые ограничения введут уже после Рождества.

По данным BBC News, новая разновидность коронавируса обнаружена также в Нидерландах, Дании и Австралии. Аналогичные сообщения поступали их ЮАР.

Позднее Нидерланды, Бельгия и Италия приняли решение прекратить принимать авиарейсы из Великобритании. Также стало известно об аналогичном решении властей Австрии, хотя о точных сроках начала действия мер не сообщалось.

В ФРГ, по данным агентства Associated Press, тоже рассматривается возможность ограничить или отменить рейсы из Великобритании. В Чехии ужесточили карантинные меры в отношении людей, прибывающих в страну с территории Соединенного Королевства.