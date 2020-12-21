Что случилось этой ночью: понедельник, 21 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Британия и Евросоюз не успели завершить переговоры по Brexit. Ранее стороны собирались подготовить соглашение до понедельника, 21 декабря. Из-за этого им придется жить без договора первые несколько недель после выхода Великобритании из Евросоюза.

– Дистанционное оформление пенсий и пособий продлят до конца 2021 года. Граждане РФ смогут упрощенно оформить выплаты, даже если живут за границей. Если новый способ будет эффективно работать, его не отменят.

– Франция приостановит транспортное сообщение с Великобританией. Континентальные страны Европы пытаются предотвратить распространение нового, британского штамма коронавируса. Франция закрывает сообщение на 48 часов до согласованного решения Евросоюза.

– На Дальнем Востоке открылся первый McDonald's. В ближайшее время откроются еще четыре точки. Компания стала резидентом Свободного порта Владивосток.