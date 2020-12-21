На Дальнем Востоке открылся первый McDonald's

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - McDonald's в понедельник открыл во Владивостоке первый ресторан.

В ближайших планах компании на Дальний Восток – открытие еще четырех точек на Дальнем Востоке, в том числе двух во Владивостоке.

McDonald's также ведет поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков, что позволит предпринимателям, специализирующихся на производстве продуктов питания, найти новые каналы реализации.

Ранее сообщалось, что McDonald's учредил дочернюю компанию во Владивостоке. ООО "ДВРП" было зарегистрировано в ноябре. Уставный капитал компании составляет 500 млн рублей. Компания уже получила статус резидента Свободного порта Владивосток.

McDonald's Corp. - крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания. В России сеть объединяет более 760 предприятий в 60 субъектах, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Суммарный объем инвестиций компании в России превышает $2,5 млрд, среднегодовой рост инвестиций составляет около 14%.