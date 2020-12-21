Дистанционное оформление пенсий и пособий в России продлят до конца 2021 года из-за коронавируса

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ продлит введенный из-за пандемии COVID-19 дистанционный порядок оформления пенсий и пособий на весь следующий год, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления правительства.

"Дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный из-за пандемии, продлят на весь 2021 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэкономразвития", - отмечается в публикации.

В документе уточняется, что упрощенное назначение выплат распространят и на граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы России.

Если нововведение покажет эффективность, его могут закрепить на постоянной основе, сообщили изданию в министерстве.

"По итогам успешного опыта 2020 и 2021 годов надеемся на поддержку правительства в части закрепления такого порядка на постоянной основе", - заявил в беседе с газетой директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг министерства экономического развития РФ Виталий Злобин.

Газета напоминает, что Пенсионный фонд РФ (ПФР) в апреле 2020 года упростил оформление пенсий и пособий из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Сначала дистанционную форму взаимодействия ввели на три месяца, но позже продлили ее до конца года. Благодаря нововведению граждане получили возможность обращаться за пенсионным обеспечением через сайт ПФР или госуслуг, пишут "Известия".