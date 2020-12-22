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Нидерланды запретили авиарейсы из ЮАР из-за нового штамма коронавируса

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиарейсы из Южной Африки, где был выявлен новый штамм коронавируса, сообщил МИД страны. Заперт будет действовать минимум до 1 января 2021 года.

Эта мера направлена на предотвращение проникновения в страну новой более заразной разновидности коронавируса, которая вызвала вторую волну эпидемии в ЮАР. Запрет вступил в силу в 21:00 по местному времени (23:00 мск) 21 декабря 2020 года.

Исключение на прием пассажиров из ЮАР будет сделано для медицинских работников. Грузовые авиаперевозки пока не прекращаются. Гражданам Нидерландов, которые из-за отмены рейсов не смогут покинуть ЮАР, власти страны посоветовали "найти безопасное место пребывания".

Об аналогичном решении уже объявили по меньшей мере пять стран и авиакомпаний, включая Германию и Турцию.

Ранее в ЮАР сообщили о выявлении новой более заразной разновидности коронавируса SARS-CoV-2. Южноафриканские медицинские власти считают, что вторая волна эпидемии COVID-19 в стране связана именно с новой разновидностью вируса.

Нидерланды накануне приостановили пассажирское сообщение с Великобританией, где также был выявлен новый штамм коронавируса.

Хроника 09 января – 22 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Нидерланды ЮАР Коронавирус

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