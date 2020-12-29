В ЮАР до 15 января запретили продавать спиртное

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Из-за роста заболеваемости COVID-19 в ЮАР снова запретили массовые мероприятия, работу баров и продажу алкоголя, закрыли общественные пляжи и бассейны, а также продлили комендантский час на четыре часа: теперь он будет продолжаться с 21:00 до 6:00, пишет Guardian.

Президент страны Сирил Рамафоса в телеобращении к народу заявил, что нагрузка на систему здравоохранения выросла в том числе из-за безответственного поведения граждан, которые напиваются и перестают соблюдать противоэпидемические требования. По его словам, они не только способствуют распространению инфекции, но и устраивают драки, заполняя отделения скорой помощи пациентами с травмами.

Перед страной снова, как и весной, встала задача общими усилиями сгладить кривую роста заболеваемости, чтобы помочь врачам, объяснил президент.

Он также напомнил, что за появление в общественном месте без маски грозит штрафом или уголовным преследованием.

Днем ранее в ЮАР, по официальным данным, число заражений коронавирусом превысило 1 млн случаев (1 011 871), умер 27 071 заболевший. С вечера 24 декабря число зараженных выросло более чем на 50 000. Президент назвал скорость рост заболеваемости беспрецедентной.

Новые штаммы коронавируса COVID-19 были обнаружены в Великобритании и ЮАР. По данным ученых, они более заразные, поэтому многие страны ввели ограничения на авиаперелеты с этими странами.