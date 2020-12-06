Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:23Заразились
на 06.12В России 2 460 770+29 039В мире 66 540 034+640 593

Протестующие в Молдавии потребовали досрочной инаугурации Санду

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Молдавии потребовали, чтобы избранный президент Майя Санду вступила в должность раньше намеченного срока, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".

"Мы требуем вступления в должность избранного президента Майи Санду 10 декабря, сразу после утверждения Конституционным судом результатов президентских выборов. В этот день правительство должно подать в отставку, чтобы открыть путь к досрочным выборам", - заявил на митинге вице-председатель парламента и оппозиционной партии "Платформа DA" Александр Слусарь.

В миреВ центре Кишинева началась акция протеста сторонников СандуЧитать подробнее

Сама Санду на акции также потребовала отставки правительства и досрочных выборов парламента. "Мы должны добиться немедленного роспуска парламента и досрочных выборов. Сделать это необходимо через отставку правительства", - заявила она.

Движение через центр города перекрыто. Участники протеста заполнили центральную площадь Кишинева, а также прилегающий проспект имени Штефана чел Маре.

Все митингующие носят маски и соблюдают меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

Здание правительства окружено кордоном полиции. На лестнице у центрального входа в здание стоят несколько сотен полицейских, чтобы не допустить сюда протестующих. Митинг проходит мирно, полиция не вмешивается в действия манифестантов.

По данным организаторов, в акции протеста принимают участие более 20 тыс. человек.

В ходе выборов президента в Молдавии 15 ноября лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер Майя Санду набрала 57,72% голосов, а действующий глава государства Игорь Додон - 42,28%.

Полномочия Додона истекают 23 декабря этого года. Инаугурация нового президента запланирована на 24 декабря.

Санду станет первой женщиной на посту президента Молдавии.

Молдавия Кишинев Майя Санду

Новости по теме

Новости

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции

Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара

Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара

В центре Кишинева началась акция протеста сторонников Санду

Пандемия коронавируса

Десятки миллионов людей в Калифорнии окажутся в зоне нового карантина

Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 декабря

Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест

Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест

Кравчук предложил ужесточить санкции против России из-за Донбасса

Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания

Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');