Протестующие в Молдавии потребовали досрочной инаугурации Санду

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Молдавии потребовали, чтобы избранный президент Майя Санду вступила в должность раньше намеченного срока, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".

"Мы требуем вступления в должность избранного президента Майи Санду 10 декабря, сразу после утверждения Конституционным судом результатов президентских выборов. В этот день правительство должно подать в отставку, чтобы открыть путь к досрочным выборам", - заявил на митинге вице-председатель парламента и оппозиционной партии "Платформа DA" Александр Слусарь.

Сама Санду на акции также потребовала отставки правительства и досрочных выборов парламента. "Мы должны добиться немедленного роспуска парламента и досрочных выборов. Сделать это необходимо через отставку правительства", - заявила она.

Движение через центр города перекрыто. Участники протеста заполнили центральную площадь Кишинева, а также прилегающий проспект имени Штефана чел Маре.

Все митингующие носят маски и соблюдают меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

Здание правительства окружено кордоном полиции. На лестнице у центрального входа в здание стоят несколько сотен полицейских, чтобы не допустить сюда протестующих. Митинг проходит мирно, полиция не вмешивается в действия манифестантов.

По данным организаторов, в акции протеста принимают участие более 20 тыс. человек.