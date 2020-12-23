Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:47Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

Brent подешевела до $49,31 за баррель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти в среду продолжают снижаться на опасениях о том, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть.

К 8:20 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (1,54%), до $49,31 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,83 (1,6%) - до $50,08 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,73 (1,55%), до $46,29 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,95 (2%) - до $47,02 за баррель.

Новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружили в Германии, Франции и Швейцарии, сообщил Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав остров.

"Неожиданные, панические действия государств по всему миру говорят о наличии риска новых локдаунов и туристических ограничений в следующем году, - отмечает аналитик Raymond James & Associates Inc. Павел Молчанов. - Нелишним будет напомнить, что все это замедлит восстановление спроса на нефть".

Укрепление доллара США на фоне общего увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с сообщениями о новой разновидности коронавируса также снижает привлекательность вложений в нефть, отмечают эксперты.

Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго США, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Brent WTI Великобритания коронавирус США Минэнерго API

Новости по теме

Новости

Лондон и Брюссель достигли соглашения по отношениям после Brexit. Обобщение

Лондон и Брюссель достигли соглашения по отношениям после Brexit. Обобщение

Что случилось этой ночью: пятница, 25 декабря

WP сообщила о получении хакерами доступа к облачному сервису Microsoft

WP сообщила о получении хакерами доступа к облачному сервису Microsoft

Сирия сообщила об ударах Израиля по провинции Хама

Пандемия коронавируса

В Нигерии выявили еще один новый вариант коронавируса

В Нигерии выявили еще один новый вариант коронавируса
Brexit

В ЕС и Великобритании приветствовали соглашение об отношениях после Brexit

"Газпром" определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "практически на уровне 2020"

Brexit

Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit

Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit
Brexit

Bloomberg сообщил о согласовании Лондоном и ЕС документа по Brexit

Bloomberg сообщил о согласовании Лондоном и ЕС документа по Brexit

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Санта Клаус с подарками посетил Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');