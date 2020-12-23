Еще несколько стран закрыли въезд из Великобритании

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Все большее число стран закрывают границы для прибывающих из Великобритании в связи с распространением там коронавируса с новым штаммом.

Япония с четверга запретит въезд из Соединенного Королевства лицам, не являющимся подданными страны, из-за обнаружения мутировавшего типа коронавируса, заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като на пресс-конференции в среду.

О введенном президентом Филиппин Родриго Дутерте запрете на все полеты из Великобритании в связи с более заразным штаммом COVID-19 заявил его пресс-секретарь в среду.

Южная Корея временно приостановит полеты из Великобритании до конца декабря из-за опасений нового штамма коронавируса, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Юн Тхэ Хо на брифинге в среду.

Как сообщалось, во вторник Еврокомиссия приняла рекомендацию государствам-членам в связи с новой мутацией COVID-19, призывающую не поощрять до дальнейшего уведомления все второстепенные поездки в и из Великобритании.

Тем не менее, граждане ЕС и граждане Великобритании, направляющиеся в свое государство или страну проживания, а также граждане третьих стран, пользующиеся правом свободного передвижения в ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они пройдут тестирование или карантин, заявили в Брюсселе.

Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружен в различных районах Великобритании, в том числе за пределами тех мест, которые недавно попали под 4-й - наиболее жесткий уровень ограничений, сообщило во вторник издание The Guardian со ссылкой на мнение ряда ученых.

"Данные генетических последовательностей (у взятых образцов штамма - ИФ) ясно показывают, что его случаи есть по всему Соединенному Королевству", - заявил газете профессор Том Коннор из Кардиффского университета.

The Guardian указывает, что, по-видимому, новый штамм распространился из Кента и Лондона с конца сентября, после чего достиг региона Мидлендс, юго-запада и севера Англии, хотя наиболее пострадавшими районами остались Лондон, юго-восток и восток Англии.

Ранее сообщалось, что по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.