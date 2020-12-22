Рубль вечером ускорил снижение к доллару и отыграл часть потерь к евро

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Доллар несколько усилил темпы роста, евро, напротив, сократил укрепление на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и повышения санкционных угроз.

Курс доллара США составил 75,48 руб./$1 в 15:00, что на 67,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,88 руб./EUR1, подорожав на 35 копеек. При этом евро ранее поднимался выше 92 руб./EUR1 впервые с 9 ноября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 52,88 копейки - до 82,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и отыграл небольшую часть потерь к евро вслед за динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар возобновил укрепление на Forex, в том числе к евро, на фиксации прибыли после заметного падения в предыдущие дни. Так, в конце прошлой недели доллар опускался в паре с евро до минимальных отметок с начала апреля 2018 года ($1,227). Поводом к закрытию коротких позиций по доллару могло послужить завершение ряда чувствительных для рынка тем, в том числе принятие новой программы стимулирования экономики США.

Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн. Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что законопроект будет подписан.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC в понедельник, что американцы уже в начале следующей недели могут начать получать прямые выплаты по $600 на человека. "Это очень быстрый способ влить деньги в экономику", - отметил Мнучин.

Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Это рекордный прирост за все время ведения расчетов. Таким образом, Минторг повысил оценку увеличения ВВП с объявленных ранее 33,1%. Эксперты не ожидали пересмотра оценки, сообщает Trading Economics. Во втором квартале текущего года ВВП США упал на рекордные 31,4%.

Накануне сильное давление на рынки оказали сообщения о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за которого британские власти ввели максимально жесткие ограничения на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Некоторые европейские и другие страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Между тем многие эксперты, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили в понедельник, что вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, вероятно, будут эффективными и в случае с новой мутацией COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа Inc., которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Вакцинация с использованием препарата от Moderna должна начаться в понедельник. Это ускорит процесс массовой кампании прививок, которая была начата на прошлой неделе вакциной от Pfizer.

Помимо этого, Еврокомиссия в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Дополнительное давление на рубль исходит со стороны санкционной темы, актуальность которой усилилась после включения ряда российских организаций и ведомств, в том числе Службы внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, в список компаний Минторга США, которые, по мнению США, представляют угрозу этой стране. Об этом стало известно в ночь на вторник.

Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку, под ограничения также подпал "Рособоронэкспорт". Кроме того, в него включена корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), компании "МиГ", "Туполев", "Оборонпром". В ограничительный список попала компания "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод.

В общей сложности в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

В министерстве поясняли, что список планируется 22 декабря опубликовать в Федеральном реестре США, после чего принятые меры вступят в силу. Кроме того, Минторг предупреждает, что в дальнейшем может модифицировать составленный список. В него попадают компании, которые, по мнению США, представляют угрозу этой стране.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль на торгах во вторник продолжает снижение к доллару и евро, начавшееся еще в понедельник из-за распространения в Великобритании нового штамма коронавируса. "Приостановка авиасообщения и перспектива введения новых локдаунов в случае распространения в Европе и в мире мутировавшей версии коронавируса, которая, по заявлениям специалистов, может быть более заразна, отрицательно повлияли на рынки акций и курс российской валюты. Нефтяные цены в понедельник теряли в моменте более 5,5%, однако к вечеру смогли частично восстановиться, в то время как во вторник ведут себя скорее нейтрально, удерживаясь вечером выше отметки в $50 за баррель", - подчеркивает аналитик.

Дополнительное давление на рубль, по словам Беспалова, могли оказать сообщения нескольких западных изданий о возможном ответе администрации избранного президента США Джо Байдена на хакерские атаки, жертвами которых стали госучреждения США. "СМИ связывают эти атаки с Россией, возвращая таким образом на повестку дня санкционные риски, о которых рынок предпочитал особенно не вспоминать с начала ноября. Тем не менее, поддержать рисковые активы, включая нефть и рубль, могло принятие американскими сенаторами в понедельник долгожданного пакета помощи экономике объемом в $892 млрд. Также частично сгладить негатив от событий в Великобритании могло сообщение о допуске вакцины от Pfizer и BioNTech к использованию в ЕС", - говорит Беспалов.

"Российская валюта отступает под натиском общего внешнего негатива, прилично разбавленного внутренними ингредиентами в виде обвинений в причастности РФ к масштабной хакерской атаке, новых откровений от Алексея Навального и новостей о внесении 45 российских компаний, выполняющих заказы для оборонного сектора, в список министерства торговли США для предварительного лицензирования поставок американской продукции. Официальные отрицания первых двух историй стали уже нормой и внутри страны воспринимаются как новая нормальность, но в большинстве стран мира и на лентах информагентств это заметные по содержательной нагрузке события, формирующие негативное восприятие инвестиционных рисков в России. Нет, безоговорочного бегства нерезидентов из российских акций и облигаций это не вызовет, в последнем случае каких-то продаж в понедельник не наблюдалось. Однако чувствительность к геополитическим рискам останется повышенной, а это залог сохранения повышенной волатильности и нервозности. Ближайшие перспективы пары "доллар-рубль", видимо, будут складываться в рамках диапазона 75-76 руб./$1, и важной с технической точки зрения является зона 75,75-76,1 руб./$1", - подчеркивает директор по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на торгах во вторник на новостях о распространении в Великобритании новой разновидности коронавируса, спровоцировавших опасения относительно замедления восстановления мировой экономики и падения спроса на сырье. Накануне оба контракта подешевели почти на 3%.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 во вторник уменьшилась на 1,24% - до $50,28 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,42% - до $47,29 за баррель.

Банк России во вторник, 22 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 360 млрд рублей (при лимите 360 млрд рублей и спросе 733,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,12% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 декабря, банки разместили 760 млрд рублей (при лимите 760 млрд рублей и спросе 1 трлн 12,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых.

ЦБ РФ 22 декабря также провел доразмещение 38-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 10 млрд 570,2 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 декабря на 67,77 копейки, до 75,3498 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,067 рубля, до 92,0699 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 39,13 копейки по отношению к понедельнику и составил 75,3242 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 37,56 копейки и составил 75,3424 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 340,32 млн, из которых $1 млрд 87,21 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 253,11 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 82,1 копейки, до 92,0248 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 69,62 копейки и составил 92,09 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR665,29 млн, из которых EUR184,566 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR480,724 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,56% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 4,73% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. - до 4,94% и 4,92% годовых.