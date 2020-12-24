Матвиенко сочла недопустимым введение "ковидных паспортов"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против введения так называемых "ковидных паспортов".

"Это, знаете, из области антиутопии такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"В этом нет никакой необходимости, даже если человек переболел - сегодня у него есть антитела, а через месяц может не быть, или через полгода. Поэтому, я, конечно, категорический противник такого рода документов", - добавила Матвиенко.

Она считает, что "главное, что России удалось нарастить объемы тестирования". "Здесь мы, по-моему, впереди планеты всей. А это значит раннее выявление заболеваний и принятие соответствующих адекватных мер реагирования", - подчеркнула спикер Совета Федерации, отметив, что "пандемия у нас не навсегда".

Матвиенко заявила: "Главное сегодня - это массовая вакцинация, обретение такого общенационального иммунитета. Это главная защита наших граждан и главное в борьбе с пандемией".