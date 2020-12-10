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Конституционный суд Молдавии признал Санду новым президентом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Конституционного суда Молдавии Домника Маноле объявила Майю Санду новым президентом Молдавии после того, как КС утвердил в четверг результаты президентских выборов.

"Утверждаются результаты выборов президента Молдавии от 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом республики. Настоящее решение Конституционного суда является окончательным и не может быть обжаловано никоим образом, вступает в силу с момента принятия", - говорится в постановлении, которое зачитала председатель КС.

Она сообщила, что КС обратился к парламенту Молдавии, указав на необходимость выполнения рекомендаций Конституционного суда, сделанных при утверждении результатов выборов президента в декабре 2016 года. Эти рекомендации касаются внесения поправок в законодательство с целью обеспечения корректных выборов, независимости СМИ в избирательной кампании, прозрачности финансирования кампании, невмешательства церкви в выборы и ряда других обстоятельств.

Выборы президента Молдавии прошли 1 декабря. В них участвовало восемь кандидатов. Во второй тур вышли председатель партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер-министр Молдавии Санду, набравшая 36,16%, и действующий президент Игорь Додон, который набрал 32,16% голосов избирателей. Во втором туре победу одержала Санду.

Срок полномочий Додона истекает 23 декабря, инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Молдавия Майя Санду

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