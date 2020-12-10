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Избранный президент Молдавии стала беспартийной

Избранный президент Молдавии стала беспартийной
Избранный президент Молдавии Майя Санду
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент Молдавии Майя Санду отказалась от членства в партии "Действие и солидарность" (PAS) и сложила полномочия председателя партии, сообщила PAS на своей странице в фейсбуке в четверг.

PAS объяснила это тем, что "согласно законодательству, глава государства не вправе быть членом какой-либо партии".

Законодательство предусматривает, что избранный президент должен сложить полномочия до утверждения результатов выборов Конституционным судом. Заседание Конституционного суда по этому поводу назначено на 10 декабря.

Согласно решению Политсовета, до партийного съезда, который состоится в 2021 году, обязанности председателя PAS будет выполнять вице-председатель Игорь Гросу.

Санду одержала победу на выборах президента РМ 15 декабря. Она получила 57,27% голосов избирателей, а действующий президент Игорь Додон - 42,28%.

Срок полномочий Додона истекает 23 декабря. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Молдавия Майя Санду

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