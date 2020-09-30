Ученые узнали, что COVID-19 опаснее для носителей генов неандертальцев

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Европейские ученые выяснили, что гены, унаследованные от неандертальских предков, могут повысить вероятность возникновения более тяжелых последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Cогласно исследованию Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, опубликованному в научном журнале Nature, выявлен кластер генов, который связывают с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом.

Участники исследования Хьюго Зеберг и Сванте Паабо определили, что эти гены относятся к группе, которая, вероятно, принадлежала неандертальцам. Эта группа генов, или гаплотип, обнаружена у порядка 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

"Поразительно, что генетическое наследие неандертальцев имеет такие трагические последствия во время существующей пандемии", - сказал Паабо.

По данным исследователей, распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей.

В частности, британские исследования показали, что у людей из Бангладеш риск умереть от последствий заражения коронавирусом в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли в целом.

Ранее ученые проанализировали распределение фрагментов ДНК неандертальцев в геноме современных европейцев и жителей Восточной Азии. Они пришли к выводу, что неандертальцы, по-видимому, скрещивались с людьми современного типа дважды. Предположительно, два вида людей сначала смешались примерно 50–60 тысяч лет назад вскоре после выхода людей современного типа из Африки, а потом после их разделения на европейскую и азиатскую популяции. В геномах всех сапиенсов, кроме африканцев, содержится около двух процентов неандертальской ДНК. Но у современных жителей Восточной Азии неандертальских генов на 12-20 процентов выше, чем у европейцев.