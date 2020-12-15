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В Москве запущен сервис по определению тяжести пневмонии по анализу крови

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве запускают сервис по определению тяжести поражения легких при пневмонии по анализу крови, сообщается во вторник на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый "КТ-калькулятор" - нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ (компьютерной томографии - ИФ) этих же пациентов. И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения", - написал Собянин.

Таким образом, по его словам, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, то можно не проводить компьютерную томографию, а в других случаях речь может идти о немедленной госпитализации, КТ или рентгене и интенсивном лечении.

"КТ-калькулятор" уже встроен в московскую систему ЕМИАС. И мы открываем доступ к нему врачам не только Москвы, но и других регионов - ct.emias.mos.ru", - отметил мэр.

Он напомнил, что уже десять месяцев для диагностики ковидной пневмонии в столице используется "компьютерное зрение" - специальная программа анализа КТ-снимка легких, действующая на основе технологий искусственного интеллекта. Специалисты используют электронные истории болезни более 500 тысяч человек, которых с марта вылечили московские врачи.

Собянин добавил, "КТ-калькулятор" по мере накопления новых данных будет постоянно обучаться и совершенствоваться.

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