Что случилось этой ночью: суббота, 26 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Человеческие останки нашли после взрыва в Нэшвилле. Домик на колесах взорвался в городе в день празднования Рождества. Незадолго до этого из соседних домов эвакуировали всех людей.

– Трое миротворцев погибли в результате нападений в ЦАР. На военных напали неизвестные вооруженные лица. Представитель ООН призвал привлечь чиновников к ответственности за смерти миротворцев.

– Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького. Почти все нарушения связаны с финансами. Министерство передало результаты проверки в Генпрокуратуру.

– Трое моряков погибли в результате пожара на российском судне на Канарских островах. Моряки стали жертвами пожара. Предположительно, на судне вели ремонт.