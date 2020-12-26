Человеческие останки нашли после взрыва в Нэшвилле

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Власти американского города Нэшвилла нашли человеческие останки в районе взрыва домика на колесах утром в пятницу, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Пока неизвестно, кому принадлежат останки: предполагаемой жертве взрыва или его виновнику.

Взрыв произошел утром в пятницу по местному времени. В этот день в США празднуют Рождество.

За 15 минут до взрыва из автомобиля зазвучало записанное предупреждение об опасности. Полиция эвакуировала людей из близлежащих зданий и вызвала саперов. Среди эвакуированных никто не пострадал.

Полицейские считают, что взрыв был спланированным.