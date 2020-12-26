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Трое моряков погибли в результате пожара на российском судне на Канарских островах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли на российском рыболовецком судне "Свеаборг", стоявшем в порту Ла-Лус в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в четверг, сообщила в субботу газета El Pais.

Отмечается, что сначала в больницу поступили 4 человека, отравившихся газом. На судно было мобилизована группа пожарных, которая обнаружила на судне тела троих погибших моряков.

"Пожар начался в машинном отделении корабля около 15:12 в четверг, в канун Рождества. Для его тушения были мобилизованы аварийные бригады. На место отправились пять пожарных машин в дополнение к четырем другим автомобилям меньшего размера. К концу дня на судне все еще оставались горячие точки, к которым нельзя было добраться", - сообщает El Pais.

Управляющий портом Лас Пальмас Франсиско Трухильо заявил, что моряки не смогут вернуться на корабль, пока правоохранителями не подготовлен отчёт о происшествии.

Происхождение пламени до сих пор неизвестно. По информации газеты, на судне производились ремонтные работы.

Сообщается, что спасатели продолжат работу, когда будут соблюдены все условия безопасности.

Россия Канарские острова

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