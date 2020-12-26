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Трое миротворцев погибли в результате нападений в ЦАР

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В результате нападений неизвестных вооруженных лиц на миротворцев миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике погибло три человека, ещё двое ранены, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь резко осуждает произошедшие сегодня нападения неизвестных вооружённых лиц на силы национальной обороны ЦАР и миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) в Декоа, провинция Кемо и Бакуме, провинция Мбому", - заявил Дюжаррик.

Представитель отметил, что генсек призвал власти ЦАР расследовать нападения и привлечь к ответственности виновников.

Совет Безопасности ООН санкционировал развертывание многопрофильной операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира - МИНУСКА 10 апреля 2014 года. Её задачей является защита гражданского населения. На первом этапе другие задачи данной миссии включали поддержку осуществления переходного процесса; содействие предоставлению гуманитарной помощи; поощрение и защиту прав человека; поддержку правосудия и обеспечение верховенства права; а также процессы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации.

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