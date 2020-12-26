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В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса от компании Moderna вызвала серьезную аллергическую реакцию у получившего ее мужчины в США. Как сообщает ABC News, вероятно, это первый случай такой реакции на вакцину Moderna.

Прививку получил врач Бостонского медцентра Хоссейн Садразаде. После вакцинации он находился под наблюдением и вскоре у него началась аллергическая реакция. Ему разрешили самому сделать инъекцию эпинефрина. В медцентре подчеркивают, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

ABC News напоминает, что ранее поступали сообщения об аллергической реакции на другую вакцину от коронавируса, производства компании Pfizer.

Сам Садразаде сообщил журналистам, что специально решил привиться вакциной Moderna, а не Pfizer, потому что страдает от аллергий. В частности, от аллергии на моллюсков. Медик рассказал, что буквально через минуту после укола он почувствовал учащенное сердцебиение, у него онемел язык, а давление резко упало.

Садразаде рассказал, что эти ощущения были сходны с его прошлыми приступами аллергии. Однако, по его словам, последний раз настолько сильный приступ у него был в 11 лет - когда только выяснилось, что он аллергик.

Ранее представитель Moderna доктор Жаклин Миллер сообщала, что сигнал о реакциях на вакцину, которые поступали на этапе регистрации, не подтверждались.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи ранее предупреждал, что склонные к аллергиям люди должны вакцинироваться в больницах, где им в случае необходимости могут оказать помощь.

В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, второй - вакцина от Moderna. Оба препарата для выработки устойчивого иммунитета необходимо вводить дважды.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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