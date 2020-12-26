Глава Еврокомиссии заявила о получении COVID-вакцины всеми странами ЕС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Все государства Европейского союза получили вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра", - написала она в твиттере.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

В соцсети также опубликовано видеообращение фон дер Ляйен, в котором она добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.

Как заявила фон дер Ляйен, "вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни".

При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности.