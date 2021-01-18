Конституционный суд в мятежном ЦАР утвердил переизбрание президента

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд ЦАР в понедельник утвердил переизбрание президента страны Фостена Арканжа Туадеры, сообщают франкоязычные СМИ.

"Фостен Арканж Туадера провозглашен переизбранным президентом республики по итогам выборов, прошедших 27 декабря 2020 года", - объявил председателя суда Даниэль Дарлан.

Суд отклонил все поданные апелляции, в которых говорилось о "массовых нарушениях" и неспособности большей части населения страны принять участие в выборах из-за продолжающихся боевых действий в стране.

27 декабря в ЦАР состоялись всеобщие выборы, на которых избирались глава государства и новый состав парламента – Национального собрания. Результаты подсчета бюллетеней показали, что Туадера получил 53,16% голосов. Однако проголосовать на выборах смогли только около трети избирателей.

Подсчет голосов проходил на фоне боевых действий армии ЦАР и поддерживающих ее миротворцев ООН против коалиции мятежных группировок.

Фаворитом борьбы за пост президента ЦАР был Туадера. Его главным политическим оппонентом считается бывший президент Франсуа Бозизе, однако он не был допущен до участия в выборах. Против Бозизе действуют санкции ООН в связи с данными об оказанной им поддержке военизированных группировок, обвиняемых в преступлениях против человечности.

Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. Власти ЦАР ведут с ними борьбу, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. Кроме того, в стране работают российские военные инструкторы.

Присутствие РФ в ЦАР

Газета Le Figaro отмечала, что президент страны Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями. Кроме того, инструкторы из РФ занимаются подготовкой военнослужащих ЦАР.

Ранее МИД РФ подтвердил, что Москва направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле серьезно обеспокоены поступающей из ЦАР информацией о мятеже. "Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кого-то из россиян нет, но мы, в том числе и поэтому, очень внимательно отслеживаем поступающие оттуда новости", - ответил он.