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В ЕС начинают вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Страны ЕС в воскресенье приступают к массовой вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Первоначальные поставки вакцины начали прибывать в Германию, Францию, Австрию и Италию с тем, чтобы в воскресенье медики смогли начать вакцинацию. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

В Испании и Болгарии также запускают кампании по вакцинации в воскресенье. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.

В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

В EMA ранее объявили, что провели всеобъемлющее исследование безопасности и эффективности препарата. Европейский регулятор одобрил препарат спустя несколько недель после того, как в США начали массовую вакцинацию.

Ранее сообщалось, что эффективность данного препарата по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. Компании сообщали, что вакцина должна храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию (плюс-минус 10 градусов). Для этого "компания разработала специальную тару для транспортировки с регулируемым температурным режимом, которая может поддерживать требуемые условия хранения вакцины в течение продолжительного времени". Поясняется, что такую температуру тара может поддерживать в течение 10 дней, "что позволит доставлять вакцину по всему миру". "После размораживания флакон с вакциной можно хранить до пяти дней в охлажденных условиях - от двух до восьми градусов по Цельсию".

Евросоюз коронавирус COVID-19 Pfizer BioNTech

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