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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:37Заразились
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Что случилось этой ночью: понедельник, 28 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, в том числе пакет мер по поддержке экономики США в условиях пандемии на сумму $900 млрд. При этом уже после подписания законопроекта Палата представителей проголосует по вопросу увеличения выплат американцам с $600 до $2000, чего потребовал Трамп.

- Любовь Соболь освободили из изолятора. Юристу ФБК официально предъявили обвинение по части 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения).

- "Британский" штамм коронавируса проник в Южную Корею. Более заразную разновидность коронавируса диагностировали у троих человек, прибывших в Южную Корею из Лондона.

- Подозреваемый в организации взрыва фургона в Нэшвилле рождественским утром погиб. По данным американских властей, обнаруженные на месте взрыва образцы ДНК совпали с ДНК местного жителя по имени Энтони Куинн Уорнер. Окружной прокурор подтвердил, что Уорнер был в фургоне и погиб в результате взрыва.

- В Москве с 28 декабря начинается вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет. С понедельника открывается запись на прививку для этой категорий жителей столицы при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

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