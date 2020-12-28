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Подозреваемый в организации взрыва фургона в Нэшвилле погиб

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По результатам анализа ДНК установлена личность человека, устроившего взрыв фургона в Нэшвилле (штат Теннесси) рождественским утром. Им оказался местный житель по имени Энтони Куинн Уорнер, передает CNN.

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Окружной прокурор Дон Кокран во время пресс-конференции подтвердил, что Уорнер присутствовал на месте взрыва и погиб.

Представитель ФБР Дэвид Рош уточнил, что личность устроившего взрыв установили в результате анализа ДНК. Найденные на месте происшествия образцы указали на Уорнера.

Директор федерального бюро расследований (ФБР) в Теннесси Дэвид Рауш сообщил, что ДНК, взятая с места преступления, совпала с образцами Уорнера.

Власти заявили, что нет признаков причастности к организации взрыва других лиц. Исследуются возможные мотивы произошедшего.

Взрыв автомобиля в центре американского Нэшвилла (штат Теннеси) произошел утром в пятницу, 25 декабря. По данным местных СМИ, ранения в результате происшествия получили три человека. Они проходят лечение в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Взрывом в соседних домах выбило стекла, нескольким зданиям нанесен материальный ущерб.

За 15 минут до взрыва из автомобиля зазвучало записанное предупреждение об опасности. Полиция эвакуировала людей из близлежащих зданий и вызвала саперов. Среди эвакуированных никто не пострадал.

США Нэшвилл

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