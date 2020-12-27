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Соболь предъявили уголовное обвинение и освободили из изолятора

Соболь предъявили уголовное обвинение и освободили из изолятора
Любовь Соболь
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь освобождена из изолятора временного содержания, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" ее адвокат Владимир Воронин.

"Любовь отпустили из ИВС, она получила официальное постановление, что ей предъявлено обвинение по части 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения)", - сказал он.

Соболь была задержана 21 декабря на улице Суздальской в Москве около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, согласно расследованию The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, участвовал в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В отделении полиции на нее был составлен протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции. Впоследствии Перовский суд Москвы признал ее виновной и оштрафовал на 1 тыс. руб.

25 декабря Соболь была задержана на 48 часов в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия.

По заявлению представителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, 21 декабря группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

По версии следствия, Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд жилого дома. По ее словам, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру".

"Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - сказала представитель ведомства.

Любовь Соболь ФБК

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