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Во Франции одобрили использование вакцины Pfizer от коронавируса

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"После того, как вакцина Comirnaty, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, получила разрешение на выход на рынок на определенных условиях от Европейского агентства лекарственных средств, утвержденное Еврокомиссией, верховное управление здравоохранения Франции подтверждает стратегию по вакцинации против COVID-19 и место этой вакцины в стратегии", - говорится в заявлении регулятора Haute autorite de sante (HAS).

Согласно стратегии, в первую очередь вакцину получат группы населения, больше всего рискующие заразиться коронавирусом, а также те, у кого болезнь может протекать в тяжелой форме. Не рекомендуется использовать вакцину людям, у которых ранее бывали сильные аллергические реакции.

В минувший понедельник, 21 декабря, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить использование в ЕС вакцины от коронавируса COVID-19 разработки компаний Pfizer и BioNTech.

Франция Pfizer BioNTech коронавирус

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