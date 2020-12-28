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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
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В Испании за время пандемии скончались более 50 тыс. человек с COVID-19

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мадрид. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Испания перешагнула порог в 50 тыс. смертей людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, передают европейские СМИ со ссылкой на данные Минздрава.

Всего в Испании, по последним данным, скончались 50 122 человека после того, как у них выявили COVID-19. Заразились коронавирусом за все время пандемии более 1,8 млн человек.

Испания оказалась на четвертой строчке среди европейских стран по числу умерших из-за коронавирусной инфекции. Почти 72 тыс. человек скончались в Италии, почти 71 тыс. - в Британии, и Франция приближается к 63 тыс. жертв коронавируса.

Как и другие европейские страны, Испания начала вакцинацию населения от коронавируса в минувшее воскресенье. Власти страны ожидают, что к июню будущего года вакцину поставят от 15 до 20 млн человек из 47 млн, проживающих в стране.

Испания коронавирус

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