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В Роспотребнадзоре занялись изучением коронавирусов у летучих мышей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил о старте масштабного исследования коронавирусов, которые циркулируют в популяциях летучих мышей в России.

Пандемия коронавируса

В частности, ученых интересуют животные, живущие в Москве, Подмосковье, на Черноморском побережье Краснодарского края, в Воронежской и Волгоградской областях.

Главная задача проекта - оценить распространенность коронавирусов среди летучих мышей разных видов, провести филогенетический анализ найденных вирусов, установить степень родства выявленных вирусов с известными ранее, в том числе с SARS-подобными. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

Также планируется получить информацию о биологическом разнообразии коронавирусов, переносимых видами летучих мышей, которые мигрируют в южные регионы. Будут оценены возможные пути распространения коронавирусов в России.

Проектом занимаются ученые группы геномики и постгеномных исследований, специалисты лаборатории молекулярных методов диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и исследователь летучих мышей, сотрудник кафедры зоологии позвоночных МГУ имени Ломоносова Илья Артюшин.

В целом, исследования разнообразия коронавирусов в России должно помочь "более точно и объективно оценивать возможные эпидемические риски, строить прогностические модели возникновения и распространения коронавирусных инфекций в России для обеспечения биобезопасности и эпидемиологического благополучия населения", уточняют в Роспотребнадзоре.

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