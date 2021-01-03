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В Багдаде в честь погибшего генерала Сулеймани пройдет "марш миллиона"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Жители Ирака в воскресенье утром начали стекаться в центр Багдада на площадь Тахрир на "марш миллиона", организованный в первую годовщину убийства США иранского военачальника Касема Сулеймани, сообщает курдский телеканал "Рудау".

"Мы здесь, чтобы почтить мучеников (заместителя командующего "Сил народной мобилизации" Ирака - ИФ) Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани. Давайте не забудем: они пожертвовали многим ради Ирака, и они победили Америку в Ираке", - заявил телеканалу один из пришедших на площадь.

"Рудау" отмечает, что шиитская коалиция "Силы народной мобилизации" (СНМ) ранее вела приготовления к воскресному маршу. Сцена была возведена на площади Тахрир, считавшейся год назад эпицентром антиправительственных протестов против вмешательства Ирана в дела Ирака, напоминает телеканал.

Между тем, в районе площади в воскресенье размещены иракские силы безопасности. Также накануне власти закрыли основное движение на другом берегу реки Тигр в районе "зеленой зоны", где находятся штаб-квартиры правительства, парламента и иностранных миссий, включая посольство США.

Тем временем генсек группировки "Катаиб Хезболлы" Абу Хуссейн аль-Хамидави заявил, что демонстрации в воскресенье не будут направлены ни против посольства США, ни против правительства Ирака. Он заверил, что члены группы не будут "входить сегодня на территорию посольства зла".

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В свою очередь в СНМ ранее пообещали приложить усилия, чтобы все, кто имел отношение к гибели аль-Мухандиса и Сулеймани, понесли ответственность, добавляет "Рудау".

Накануне вечером тысячи сторонников Сулеймани приняли участие в шествии в память о нем на шоссе в аэропорт Багдада - в месте гибели генерала.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

"Рудау" отмечает, что Тегеран обещал отомстить за гибель Сулеймани. Тем временем, в 2020 году американский персонал и интересы США в Ираке неоднократно подвергались атакам со стороны шиитских группировок, поддерживаемых Ираном.

В начале декабря издание Politico со ссылкой на неназванного представителя сферы обороны США сообщало, что военные США на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности, в частности, в связи с близящейся годовщиной убийства Сулеймани.

Иран Ирак Багдад Касем Сулеймани

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