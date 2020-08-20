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В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе в Ираке во время американской спецоперации.

По сообщению Associated Press, ракета класса "земля-земля", названная "Мученик Касем", по утверждению разработчиков, может поражать цели на расстоянии на 1,4 тыс. км.

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Вторая новая ракета названа в память о погибшем вместе с Сулеймани командире шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандисе. Речь идет о крылатой ракете для ВМС Ирана. Ее дальность – 1 тыс. км.

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Сулеймани – глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани ликвидировали, чтобы предотвратить атаки на четыре посольства США, которые якобы готовил глава "Кудс". Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видел доказательств подобных планов Сулеймани, но не исключил такой возможности.

В ответ на убийство своего генерала Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Операцию назвали "Мученик Сулеймани".

Иран

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