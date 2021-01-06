Игры доброй воли в ОПЕК+. Обзор

Каждый сделает то, что хотел, с рынка уйдет 1,4 млн б/с

Фото: dpa/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Очередное заседание стран ОПЕК+, проходившее снова в течение двух дней, закончилось весьма оригинально: страны, которые выступали за увеличение добычи, включая Россию, будут ее наращивать, те, кто поддержал сохранение добычи, сохранят ее, а страны, в том числе и Саудовская Аравия, кто желал ее снижения, добровольно снизят ее. В результате в феврале с нефтяного рынка будет убрано свыше 1,425 млн б/с нефти. Цены на нефть подскочили на 5%. Россия увеличит добычу вдвое меньше, чем рассчитывала. Лидеры стран ОПЕК+ уверяют, что речи о развале союза не идет.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ

В начале декабря министры решали вопрос - нужно ли с января 2021 года увеличивать добычу на 2 млн б/с. Тогда Саудовская Аравия предложила на 3-6 месяцев продлить ограничения по добыче в 7,7 млн б/с. Ряд стран, в частности, Россия, Казахстан и ОАЭ, высказались за наращивание, но меньшими темпами. Переговоры проходили довольно тяжело - в выходные, переносились на несколько дней, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулази бен Сальман даже совершил демарш, отказавшись выступать вместе с Россией сопредседателем на заседании. В результате было принято решение выходить на увеличение в 2 млн б/с постепенно - с января 2021 года повысить добычу на 0,5 млн б/с, а затем собираться каждый месяц и решать об уровнях производства на следующий месяц.

Первая же встреча, которая должна была пролить свет на предполагаемые объемы добычи ОПЕК+ в феврале, внесла сумятицу на рынке. Россия и Казахстан заняли позицию, противоположную 20 странам ОПЕК+, Азербайджан принял нейтралитет. ОАЭ изначально тоже выступали за рост, но затем присоединились к большинству - сохранение в феврале январских уровней добычи нефти.

Стороны приняли решение разойтись по разным углам ринга до вторника, Саудовская Аравия начала дразнить рынок неким "фантастическим предложением".

Начало переговоров немного затянулось и 5 января, но на рынке уже появились первые слухи - Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса. Сообщалось о сохранении добычи в феврале, но детали еще согласовывались.

Наконец, в ходе заседания было озвучено, что Россия и Казахстан смогут немного увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия пообещала добровольно снизить свою добычу дополнительно к ограничениям в рамках ОПЕК+. Но объем сокращений припасла на пресс-конференцию.

Общий итог такой: Россия и Казахстан в феврале могут увеличить свою добычу нефти на 65 и 10 тыс. б/с соответственно, еще на столько же в марте. Остальные страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи в течение двух месяцев. Если бы было принято решение о росте добычи на 500 тыс. б/с, то Россия смогла бы увеличить свое производство нефти на 130 тыс. б/с, а Казахстан - на 20 тыс. б/с, то есть, эти объемы были разнесены на 2 месяца.

Решение принято на февраль и март, в следующий раз все министры соберутся лишь 4 марта, чтобы обсудить объемы добычи на апрель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ договорились, что обязательно выйдут на повышение в 2 млн б/с после марта. "Мы также договорились, что необходимо будет мониторить ситуацию на рынке и постепенно восстанавливать добычу на 2 млн б/с, которые были предусмотрены в соглашении (в апреле 2020 года - ИФ). Естественно, нам понадобится для этого и апрель, и май, и июнь в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке. И мы будем ежемесячно мониторить ситуацию", - сказал Новак.

ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ

Рынок делал предположения во время заседания, каковы же могут быть добровольные сокращения Саудовской Аравии - догадки строились в основном вокруг компенсации объемов, на которые увеличат добычу Россия и Казахстан.

Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман превзошел всё ожидания, объявив, что королевство дополнительно к своей квоте снизит добычу еще на 1 млн б/с, таким образом, в феврале и марте Саудовская Аравия будет добывать не выше 8,119 млн б/с. Цены на нефть взлетели на 5% - нефть WTI пробила $50, Brent - $53,5 за баррель.

"Я могу ручаться, что никто из стран ОПЕК+, кроме одного человека, не знал, какими будут наши добровольные сокращения. Никто из наших коллег в ОПЕК+ даже не спрашивал или хотел узнать об общем объеме сокращений, которые мы делаем, основные из которых появилось несколько минут назад. Я сказал коллегам, что они могут положиться на нас - мы поддержим вас, поддержим рынок", - заявил министр на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что это была "добрая воля" его брата, наследного принца Мохаммеда бен Сальмана. "Мы делаем это добровольно, для поддержки нашей экономики, экономики коллег в странах ОПЕК+, для поддержки отрасли, сервисной отрасли", - сказал принц также, оправдывая лозунг Игр Доброй Воли "От дружбы в спорте - к миру на Земле!".

По его словам, целью является достижение баланса на рынке "как можно быстрее, это поможет более быстрому росту экономики".

"Мы не просили никого добровольно дополнительно сокращать добычу нефти, это наше решение", - заявил глава Минэнерго КСА.

Однако через какое-то время Абдулазиз бен Сальман озвучил, что еще ряд стран добровольно снизят добычу нефти на 425 тыс. б/с на февраль-март, и с учетом компенсаций от стран, которые ранее недосокращали объемы, снижение составит свыше 1,425 млн б/с.

ЧЕМПИОНАТ ПО ПИНГ-ПОНГУ

Тем не менее, возник вопрос о сохранении целостности группы ОПЕК+, когда одни сокращают, а другие увеличивают добычу.

"Я довольно уверен, что мы на той же странице (отношений - ИФ)", - сказал саудовский министр, отметив, что была принята во внимание необходимость России и Казахстана увеличить добычу ввиду сезонного роста потребления.

"Мы понимаем их нужду, их запрос в связи с сезонностью. Лучше адресовать этот вопрос Александру", - переадресовал принц вопрос российскому коллеге. Господин Новак продолжил пинг-понг: "Думаю, что лучше самого министра вряд ли кто-либо ответит на те решения, которые он только что озвучил, потому что, как он отметил правильно, об этом знал только один человек, видимо, он".

"Поэтому это такой, видимо, новогодний подарок, который для нефтяного рынка сегодня преподнесен для того, чтобы снизить добычу, снизить остатки более быстрыми темпами. И, конечно, мы считаем, что Саудовская Аравия здесь вносит свой большой, очень значительный вклад в ситуацию восстановления нормальных уровней запасов на мировых рынках. Поэтому поскольку я был в Эр-Рияде недавно, соответственно, по приглашению министра, то я с большим удовольствием передам ему слово, поскольку он носитель этой идеи", - сказал российский вице-премьер.

Однако вопросы не закончились, и вскоре принца вновь спросили, каким образом принималось решение о добровольных сокращениях - обсуждался ли этот вопрос во время знаменитого барбекю в Эр-Рияде 19 декабря, на которое после декабрьской не очень гладкой встречи Абдулазиз бен Сальман пригласил своего российского визави.

Ответ заставил господина Новака смущенно улыбнуться. "Это неправда, что Александр (Новак - ИФ) не знал (о добровольных сокращениях - ИФ). Он знал, и что более важно, просил нас не делать этого. Но мы сказали нет, мы это сделаем. Это было сугубо решение нашего лидера - желание поддержать рынок, желание поддержать наших коллег (..) в этом нет преступления", - заявил Абдулазиз бен Сальман.

"Разговаривали ли мы с Александром об этом во время визита? Должен вас разочаровать, друзья - мы настолько близкие друзья, а близкие друзья не делятся со всеми своими историями, они кое-что хранят в себе", - добавил он, отметив, что во время визита обсуждалось развитие двусторонних отношений.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ...

Отвечая на вопрос, не чувствуют ли себя ущемленными, например, Ирак и ОАЭ (давние союзники Саудовской Аравии - ИФ), когда они не увеличивают добычу, а другие - увеличивают, принц сказал: "Ирак счастлив этим решением, мой друг Сухейль (министр ОАЭ - ИФ) счастлив этим решением, и я не вижу, в чем состоит проблема".

"Это не диалог, вопрос в консенсусе. Среди нас были те, кто не хотел наращивать, были те, кто хотел наращивать - мы попросили их наращивать, но медленно", - сказал принц, отметив, что была Саудовская Аравия, которая не только не хотела наращивать, но хотела снижать.

Новак в свою очередь заметил, что стороны не обсуждали вопрос, придется ли России позднее "расплачиваться" за такой подарок, ведь Россия будет увеличивать добычу в то время, когда цены вырастут благодаря сокращениям Саудовской Аравии.

"Мы не обсуждали вопрос, касающийся, как мы будем компенсировать или не компенсировать то увеличение добычи (РФ - ИФ), которое сейчас согласовано. Мы все-таки приняли решение только на два месяца. Дальше мы будем смотреть, что будет происходить в апреле и принимать решение на апрель месяц, для этого мы договорились, что мы соберемся в марте месяце на министерскую встречу", - сказал он.

"И я надеюсь, что ситуация через два месяца будет еще лучше и оптимистичнее с учетом вакцинации, которая происходит во многих странах. Мы надеемся, что с учетом этого у нас появятся перспективы для того, чтобы продолжать восстанавливать добычу, но конечно это все происходить должно по мере роста спроса", - добавил Новак.

По его словам, сегодня была достигнута договоренность, что постепенное увеличение на 2 млн б/с все-таки состоится.

SWEET GIFT FOR USA

В ходе пресс-конференции министры много рассуждали о том, какова ситуация на рынке, насколько сильны карантины и каково их влияние на потребление нефти. Министр Саудовской Аравии подчеркивает, что у него нет опасений насчет спроса на нефть, а добровольные сокращения - это превентивная мера, которая поддержит рынок, если спрос упадет, а если спрос не упадет, то будет более быстрая выборка накопленных коммерческих запасов.

Новак, хотя и снизил предыдущие оценки восстановления спроса на нефть в 2021 году - 3-5 млн б/с по сравнению с ранее озвученными 5-6 млн б/с, излучал оптимизм.

"Мы видим, что в последние месяцы значительно снизилась волатильность, особенно после того, как были зарегистрированы новые вакцины во многих странах, и сейчас идет активная вакцинация населения, поэтому рынок смотрит сейчас более оптимистично на ситуацию, связанную с пандемией. А это, в свою очередь, вселяет оптимизм относительно того, что будут сниматься через какое-то время по мере вакцинации населения локдауны, ограничительные меры, которые сейчас принимают правительства многих стран. Конечно, мы сейчас видим, что сейчас есть некий пик, на мой взгляд, таких мер", - отметил он.

"Сегодня цена (нефти - ИФ) несколько выше, чем мы прогнозировали. Всё-таки мы видим, что, действительно, рынок достаточно оптимистичен, и это связано, как я уже сказал, и со стимулирующими мерами, которые принимают многие страны, и с вакцинацией. Поэтому, конечно, мы считаем, что сегодня по сути дела такой для рынка, довольно-таки хороший, позитивный уровень и относительно цен, и относительно баланса спроса и предложений", - сказал вице-премьер РФ.

"Мы понимаем, что нам постепенно надо двигаться вперед к восстановлению добычи. Это запрос отрасли и нефтяных компаний. Надо делать это осторожно, чтобы не нарушить ситуацию на рынке. В то же время надо стремиться к снижению излишков на рынке", - сказал Новак.

Он отметил, что Россия настаивала на росте добычи нефти ОПЕК+, поскольку это было оговорено ранее и поскольку самая худшая ситуация со спросом позади.

Принц же, не боясь показаться пессимистом, призывал "к осторожности даже в этой в целом оптимистичной среде". "Уровень неопределенности в мире остается высоким. Мировой спрос на нефть по-прежнему намного ниже уровня начала года. Спрос на транспортное топливо, в частности на авиатопливо, особенно хрупок. Беспокоит и является непредсказуемым появление новых вариантов заболевания. Во многих частях мира, где уровень инфицирования вызывает тревогу, вводится новая волна карантинов, что неизбежно повлияет на темпы экономического восстановления в этих странах", - предостерегал министр Саудовской Аравии.

Аналитики назвали решение Саудовской Аравии "сладким подарком для производителей нефти в США". Известно, что производителям сланцевой нефти в США, которая пять лет назад вывела страну в лидеры нефтедобычи, для добычи нужна более высокая цена, чем соперникам - России и тем более, Саудовской Аравии - около $45-55 за баррель.

В России давно недовольны тем, что пока страны ОПЕК+ снижают добычу нефти, другие страны, в частности, США, пользуясь ростом цены, увеличивают свое производство, захватывая все большую долю рынка.

В конце прошлого года Новак высказывал опасения, что страны, не входящие в ОПЕК+, начали активизировать добычу. "Мы также наблюдаем за ситуацией, связанной со странами, которые не входят в соглашение ОПЕК+. Это Канада, Норвегия, Бразилия и другие страны, которые постепенно, так скажем, с учетом восстановления рынка и увеличения цены начали активизироваться относительно инвестиций и добычи. Это тоже нужно мониторить", - заявил он.

По итогам встречи во вторник была достигнута договоренность о том, что секретариат ОПЕК будет ежемесячно готовить отчет по мониторингу добычи в странах, которые не входит в соглашение ОПЕК+". "Это важно, потому что это тоже влияет на общий баланс спроса и предложения", - подчеркнул Новак