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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:11Заразились
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Что произошло за день: среда, 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявили 24 217 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 445 человек. Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений, далее следуют Петербург и Подмосковье. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, но остается напряженной.

- Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в зону достройки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. Это произошло спустя месяц его пребывания у берегов Калининграда.

- В Лондоне суд отказал основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в освобождении под залог. Его адвокаты будут оспаривать это решение.

- Президент США Дональд Трамп запретил использование в стране восьми китайских приложений. Под запрет, в частности, попали Alipay и WeChatPay.

- Лидер КНДР Ким Чен Ын признал, что стране не удалось достичь поставленных ранее целей в развитии экономики. Он назвал прошедшие пять лет "беспрецедентными" и "худшими из худших" для Северной Кореи.

- В Гонконге арестовали более 50 активистов и экс-депутатов законодательного совета от оппозиции, им предъявлено обвинение в подрывной деятельности. Это стало самым массовым задержанием после вступления в силу летом прошлого года закона о защите нацбезопасности в Гонконге.

- В США перенесли церемонию "Грэмми" на 14 марта из-за коронавируса.

- В Москве с 23 января по 7 февраля закроют участок метро "Беляево" - "Новые Черемушки".

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