Патриарх Кирилл назвал превращение Святой Софии в мечеть карой патриарху Варфоломею

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает промыслительным недавнее превращение собора Святой Софии в мечеть, он назвал это божьей карой Константинопольскому патриарху Варфоломею за углубление раскола на Украине.

"Не хочу произносить никакой критики в адрес своего константинопольского собрата, но, несомненно, все то, что произошло потом в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании божием. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую - она стала мечетью, - сказал патриарх в рождественском интервью телеканалу "Россия-1". - Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей, у православной церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию... Думаю, более очевидные последствия, исходящие от божьего повеления, представить себе сложно, и последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик".

Он назвал поступок патриарха Варфоломея не ошибкой, а преступлением, и призвал к совместной молитве для преодоления кризиса в православии. Он заверил, что РПЦ готова пройти свою часть пути для того, чтобы достичь этой цели.

В конце 2018 года патриарх Варфоломей основал на базе двух неканонических религиозных организаций Украины новую церковь, что вызвало категорическое неприятие со стороны Московского патриархата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля своим указом изменил статус Святой Софии и перевел музей в собственность Управления по религиозным делам Турции. 24 июля в Святой Софии прошел первый намаз. Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.