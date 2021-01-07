Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:27Заразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

Патриарх Кирилл назвал превращение Святой Софии в мечеть карой патриарху Варфоломею

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает промыслительным недавнее превращение собора Святой Софии в мечеть, он назвал это божьей карой Константинопольскому патриарху Варфоломею за углубление раскола на Украине.

"Не хочу произносить никакой критики в адрес своего константинопольского собрата, но, несомненно, все то, что произошло потом в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании божием. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую - она стала мечетью, - сказал патриарх в рождественском интервью телеканалу "Россия-1". - Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей, у православной церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию... Думаю, более очевидные последствия, исходящие от божьего повеления, представить себе сложно, и последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик".

Он назвал поступок патриарха Варфоломея не ошибкой, а преступлением, и призвал к совместной молитве для преодоления кризиса в православии. Он заверил, что РПЦ готова пройти свою часть пути для того, чтобы достичь этой цели.

В конце 2018 года патриарх Варфоломей основал на базе двух неканонических религиозных организаций Украины новую церковь, что вызвало категорическое неприятие со стороны Московского патриархата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля своим указом изменил статус Святой Софии и перевел музей в собственность Управления по религиозным делам Турции. 24 июля в Святой Софии прошел первый намаз. Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Первый за 86 лет намаз в Святой Софии

11
Турция Константинополь РПЦ Кирилл Варфоломей Украина Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти Байдену

Что произошло в Вашингтоне

Что произошло в Вашингтоне
Выборы в США - 2020

Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах

Выборы в США - 2020

Палата представителей США отклонила возражения против итогов выборов в Пенсильвании

Выборы в США - 2020

Полицейские нашли бомбы в штаб-квартирах обеих партий в Капитолии

Выборы в США - 2020

Четыре экс-президента США осудили штурм Капитолия

Что случилось этой ночью: четверг, 7 января

Выборы в США - 2020

Четыре человека стали жертвами беспорядков в американской столице

Выборы в США - 2020

Часть республиканцев в конгрессе США решили голосовать за утверждение Байдена президентом

Выборы в США - 2020

Конгресс США возобновил сертификацию победы Байдена на выборах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');