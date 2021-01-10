ЦИК Киргизии признал состоявшимся референдум по форме правления

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Референдум по определению формы правления в Киргизии признан состоявшимся, сообщил ЦИК республики.

Явка избирателей на референдуме составила 33,08% (1 млн 178 тыс. 656 человек). По закону референдум считается состоявшимся в случае участия в нем не менее 30% избирателей.

На досрочных выборах президента, которые проходят в тот же день, к 18:00 (15:00 по Москве) проголосовали 33,13% избирателей или 1 млн 180 тыс. 515 человек, сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова в воскресенье на брифинге.

В бюллетене для референдума был вопрос: "Какую форму правления вы поддерживаете?" Избирателям предлагается выбрать один из трех вариантов: президентская республика, парламентская республика и "против всех".

На пост президента Киргизии претендуют 17 кандидатов.

Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 (05:00 по Москве) и закроются в 20:00 (17:00 по Москве). В списки избирателей вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека.