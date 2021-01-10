Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 10.01В России 3 401 954+22 851В мире 89 634 318+773 818

Садыр Жапаров вышел в лидеры на президентских выборах в Киргизии

На референдуме большинство граждан проголосовало за президентскую форму правления

Садыр Жапаров вышел в лидеры на президентских выборах в Киргизии
Голосование в киргизском селе Арашан
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Кандидат Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента Киргизии с 79,3% голосов избирателей, сообщает сайт ЦИК республики.

Обработаны более 90,5% бюллетеней с участков, число проголосовавших - 1 млн 282 тыс. человек. Данные с участков продолжают поступать.

Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,58% голосов, третьим с 2,28% голосов идет Бабыржан Тольбаев. На пост президента Киргизии претендуют 17 кандидатов.

Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 (05:00 по Москве) и закрылись в 20:00 (17:00). В окончательные списки избирателей вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека.

Одновременно с досрочными выборами президента Киргизии проходил референдум по вопросу о форме правления в стране. По предварительным данным, более 81,3%, или 870 тысяч избирателей, проголосовали за президентскую форму правления, обработаны 73,1% бюллетеней. За парламентскую республику проголосовали 10,6%, или 113 тыс. избирателей, против всех - 4,38% (более 46 тыс. голосов).

Жапаров пришел к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Киргизия Садыр Жапаров

Новости

Спасатели нашли черные ящики рухнувшего в Яванское море авиалайнера

Спасатели нашли черные ящики рухнувшего в Яванское море авиалайнера

Цена на газ для Белоруссии составит $128,5 за тысячу куб. м

Число новых случаев COVID-19 в китайской провинции Хэбэй достигло 364

Число случаев COVID-19 в мире превысило 89,6 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 января

Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Помпео объявил об отмене самоограничений США на развитие отношений с Тайванем

В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Что произошло за день: суббота, 9 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');