Садыр Жапаров вышел в лидеры на президентских выборах в Киргизии

На референдуме большинство граждан проголосовало за президентскую форму правления

Голосование в киргизском селе Арашан Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Кандидат Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента Киргизии с 79,3% голосов избирателей, сообщает сайт ЦИК республики.

Обработаны более 90,5% бюллетеней с участков, число проголосовавших - 1 млн 282 тыс. человек. Данные с участков продолжают поступать.

Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,58% голосов, третьим с 2,28% голосов идет Бабыржан Тольбаев. На пост президента Киргизии претендуют 17 кандидатов.

Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 (05:00 по Москве) и закрылись в 20:00 (17:00). В окончательные списки избирателей вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека.

Одновременно с досрочными выборами президента Киргизии проходил референдум по вопросу о форме правления в стране. По предварительным данным, более 81,3%, или 870 тысяч избирателей, проголосовали за президентскую форму правления, обработаны 73,1% бюллетеней. За парламентскую республику проголосовали 10,6%, или 113 тыс. избирателей, против всех - 4,38% (более 46 тыс. голосов).

Жапаров пришел к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.