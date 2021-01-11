В ЦИК Киргизии пообещали проверить все жалобы по выборам

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Жалобы, поданные в ходе выборов президента Киргизии и референдума о форме правления, будут тщательно проверены, заявила глава киргизской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нуржан Шайлдабекова на брифинге в воскресенье.

"После тщательной проверки жалоб на нарушения, поступивших во время выборов президента и референдума, станет ясно, насколько они (нарушения - ИФ) повлияли на ход голосования", - сказал Шайлдабекова.

Ранее в воскресенье член ЦИК Тынчтык Шайназаров сообщил журналистам, что в течение дня поступило 42 сообщения о нарушениях на выборах.

Кандидат Садыр Жапаров лидирует на досрочных президентских выборах в Киргизии с 79,14% после подсчета 97,5% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,7% голосов. Для участия в выборах ЦИК Киргизии зарегистрировала 17 кандидатов. Явка на выборах, по предварительным данным, составила 39,26%.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. Более 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления в республике.