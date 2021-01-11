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Путин отметил последовательное выполнение договоренностей по Карабаху

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Трехсторонние договоренности Баку, Еревана и Москвы по Нагорному Карабаху последовательно выполняются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он напомнил, что для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент и создана система обеспечения режима прекращения огня. "Сейчас обстановка в регионе спокойная", - сказал Путин.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев.

Владимир Путин Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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