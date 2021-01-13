Минобороны НКР заявило о нарушении перемирия Азербайджаном

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана в среду нарушили режим перемирия в Нагорном Карабахе, в результате чего был ранен карабахский военнослужащий, сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"13 января в 12:00 в результате грубого нарушения вооруженными силами Азербайджана режима перемирия в направлении одного из постов Армии обороны НКР, расположенного в центральном направлении, огнестрельное ранение получил 20-летний военнослужащий Вардан Киракосян", - отметили в пресс-службе Минобороны.

Там добавили что военнослужащий госпитализирован, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября по московскому времени.

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