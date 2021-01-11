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Российский трубоукладчик отошел от зоны достройки "Северного потока 2"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский" после недели пребывания в датских экономических водах, где предстоит достроить морской газопровод "Северный поток 2", покидает территорию прохождения магистрали и полным ходом идет на восток, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

В качестве цели своего перехода судно указывает не какой-то конкретный порт, а морскую акваторию (offshore).

"Академик Черский" вернулся в зону прохождения магистрали 6 января. До этого он месяц стоял у берегов Калининградской области.

Ранее Датское агентство по мореплаванию сообщало, что с 15 января в датских водах может возобновить стройку газопровода трубоукладчик "Фортуна". Пока он пришвартован в порте Висмар. О работах "Черского" датские власти пока не сообщали (при том, что при проведении морских работ вокруг судна устанавливается запретная зона).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее швейцарский подрядчик из-за наложенных США санкций остановил работу над "Северным потоком 2", и "Газпром" решил достраивать его собственными силами. Сейчас из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Северный поток 2 Академик Черский Дания

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