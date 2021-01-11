ВОЗ сочла, что мир не получит в 2021 году коллективный COVID-иммунитет

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Начавшаяся в ряде стран вакцинация от COVID-19 не успеет в 2021 году создать коллективный иммунитет для человечества, заявила в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

"Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", - сказала она на брифинге ВОЗ.

Сваминатан уточнила, что отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от коронавируса всего человечества в целом.

В связи с этим она добавила, что социальные меры и меры против COVID-19 со стороны органов здравоохранения по-прежнему важны.