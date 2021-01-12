Что случилось этой ночью: вторник, 12 января

Куба в списке стран-спонсоров терроризма, восемь погибших в пожаре в Екатеринбурге, интерес Мексики к российской вакцине

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Государственный департамент включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища. Глава МИД Кубы осудил решение США.

- Сильный пожар произошел в екатеринбургской многоэтажке. Было эвакуировано 90 человек. Восемь человек погибли в пожаре, включая одного ребенка. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

- Дело о ДТП в Подмосковье расследуют как преступление против военной службы. Следственный комитет будет расследовать гибель военнослужащих в аварии по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

- ВОЗ сочла, что мир не получит в 2021 году коллективный COVID-иммунитет. Главный научный сотрудник организации заявила, что отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от коронавируса всего человечества.

- Мексика задумалась о покупке 24 млн доз "Спутник V". Предварительная договоренность по итогам встреч с российскими представителями уже достигнута.