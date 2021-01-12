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Российских дипломатов пригласили на инаугурацию Байдена

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - США направили российской стороне приглашение на инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена 20 января, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

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"Мы получили приглашение. Планируется, что посол РФ в США Анатолий Антонов примет участие", - сообщил представитель дипмиссии.

В связи с предстоящей инаугурацией действующий президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия с 11 по 24 января. Он распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа по реагированию на чрезвычайные обстоятельства, связанные передачей власти в стране.

Трамп не признает поражение на выборах, но пообещал обеспечить мирный трансфер властных полномочий. Он также предупредил, что сам на инаугурацию не придет.

Конгресс окончательно утвердил победу Байдена вечером 6 января. Перед этим Капитолий штурмовали сторонники Трампа, протестовавшие против его поражения на выборах. После штурма руководитель управления Национальной гвардии при Минобороны США Дениэл Хокансон сообщил журналистам, что в день инаугурации 20 января в Вашингтон будут стянуты 15 000 нацгвардейцев.

В ФБР ожидают вооруженных протестов сторонников Трампа в дни перед инаугурацией во всех 50 штатах.

Штурм Капитолия

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Анатолий Антонов Вашингтон США Джозеф Байден Дональд Трамп Капитолий Нацгвардия ФБР

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