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Бывшему послу США в Москве предложили возглавить ЦРУ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост директора ЦРУ бывшего посла США в России и бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса, сообщила переходная команда Байдена.

Бернс 33 года проработал в различных структурах внешнеполитического ведомства США при пяти президентах демократах и республиканцах и покинул службу в 2014 году. Дипмиссией в Москве он руководил в 2005-2008 годах, первым заместителем госсекретаря он был в 2011-2014 годах. После ухода с госслужбы он является президентом Фонда Карнеги за международный мир.

В переходной команде отметили, что Бернс прошел испытания в кризисах и делал все возможное, чтобы укреплять безопасность своей страны.

По словам Байдена, Бернс разделяет глубокое убеждение избранного президента в том, что разведка должна быть аполитичной.

Посол Байден привнесет в работу ЦРУ свой опыт, здравый смысл и необходимую ей перспективу, что ей нужно для превентивной борьбы с угрозами безопасности США, добавил Байден.

"Американцы будут спать спокойно, пока Бернс будет директором ЦРУ", - цитирует Байдена The Hill.

Президент-элект представил кандидатов на руководящие должности в своей будущей администрации 10 января. Он отметил, что впервые в руководстве администрации будет одинаковое количество мужчин и женщин и большинство назначенцев будут цветными.

Инаугурация избранного президента пройдет 20 января.

Джо Байден США Уильям Бернс ЦРУ

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