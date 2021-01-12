Twitter заморозил более 70 тыс. аккаунтов из-за теории заговора

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит обществу сатанистов и сексуальных эксплуататоров, куда входят лидеры демократов.

"С пятницы более 70 тыс. аккаунтов были заблокированы в результате наших усилий, во многих случаях один человек управлял несколькими аккаунтами. Эти аккаунты участвовали в масштабном распространении опасной информации, связанной с QAnon, и в первую очередь были посвящены пропаганде этой теории заговора в соцсети", - говорится в сообщении в блоге Twitter.

Компания приняла такое решение, учитывая события в Капитолии, куда 6 января ворвались сторонники Трампа. В результате беспорядков погибли пять человек.

"Мы ясно давали понять, что примем решительные принудительные меры в отношении тех, чье поведение потенциально может привести к вреду офлайн", - заявила компания.

Согласно теории QAnon, миром управляет общество сатанистов, которое плетет интриги против Трампа и занимается сексуальной эксплуатацией детей. Его сторонники считают, что в это общество входят многие высокопоставленные демократы, включая Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джорджа Сороса, а также голливудские звезды и религиозные деятели, в том числе папа римский Франциск и Далай-лама.

Накануне Twitter объявил о бессрочной заморозке личного аккаунта Трампа. Там сочли его публикации способными спровоцировать насилие. Трамп обвинил Twitter в том, что компания ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказалась от принципа свободы слова.